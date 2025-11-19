Bébés lecteurs Coucou mon p’tit loup 0-4 ans Altkirch
Bébés lecteurs Coucou mon p’tit loup 0-4 ans Altkirch mercredi 19 novembre 2025.
Bébés lecteurs Coucou mon p’tit loup 0-4 ans
1 rue des Vallons Altkirch Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Début : Mercredi 2025-11-19 11:00:00
fin : 2025-11-19 11:30:00
Début : Mercredi 2025-11-19 11:00:00
fin : 2025-11-19 11:30:00
Date(s) :
2025-11-19
Lecture et chansons, moment privilégié entre les tout-petits et leurs parents (ou grands-parents). Sur inscription au 03 89 30 64 54
Lecture et chansons Inscription obligatoire
Partagez ensemble des instants privilégiés, où les tout-petits s’émerveillent en découvrant la douceur des livres et des comptines.
Une belle occasion de s’amuser, d’échanger et de renforcer les liens, tout en éveillant les sens et l’imagination et en favorisant le goût de la lecture dès le plus jeune âge.
1 rue des Vallons Altkirch 68130 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 30 64 54 mediathequedusundgau@haut-rhin.fr
English :
Reading and songs, a special moment for toddlers and their parents (or grandparents). Please register on 03 89 30 64 54
German :
Vorlesen und Singen, ein besonderer Moment zwischen Kleinkindern und ihren Eltern (oder Großeltern). Nach Anmeldung unter 03 89 30 64 54
Italiano :
Letture e canzoni, un momento speciale per i bambini e i loro genitori (o nonni). Iscriversi al numero 03 89 30 64 54
Espanol :
Lectura y canciones, un momento especial para los niños pequeños y sus padres (o abuelos). Inscríbase en el 03 89 30 64 54
