Bébés lecteurs Coucou mon p’tit loup 0-4 ans, Altkirch

Bébés lecteurs Coucou mon p'tit loup 0-4 ans

1 rue des Vallons Altkirch Haut-Rhin

Date :

Début : Mercredi 2026-01-21 09:40:00

fin : 2026-01-21 10:00:00

2026-01-21

Lecture et chansons, moment privilégié entre les tout-petits et leurs parents (ou grands-parents). Sur inscription au 03 89 30 64 54

Partagez ensemble des instants privilégiés, où les tout-petits s’émerveillent en découvrant la douceur des livres et des comptines.

Une belle occasion de s’amuser, d’échanger et de renforcer les liens, tout en éveillant les sens et l’imagination et en favorisant le goût de la lecture dès le plus jeune âge.

1 rue des Vallons Altkirch 68130 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 30 64 54 mediathequedusundgau@haut-rhin.fr

Reading and songs, a special moment for toddlers and their parents (or grandparents). Please register on 03 89 30 64 54

