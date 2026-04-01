Bébés lecteurs Dans ma boîte à récup’ Bibliothèque Plounévez-Lochrist
Bébés lecteurs Dans ma boîte à récup’ Bibliothèque Plounévez-Lochrist mercredi 22 avril 2026.
Bébés lecteurs Dans ma boîte à récup’
Bibliothèque 7 Place de la Mairie Plounévez-Lochrist Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22 10:00:00
fin : 2026-04-22
Date(s) :
2026-04-22
Pour les bébés de 3 mois à 3 ans accompagnés d’un parent ou d’une assistante maternelle.
Sur inscription. .
Bibliothèque 7 Place de la Mairie Plounévez-Lochrist 29430 Finistère Bretagne +33 2 98 61 68 90
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English : Bébés lecteurs Dans ma boîte à récup’
L’événement Bébés lecteurs Dans ma boîte à récup’ Plounévez-Lochrist a été mis à jour le 2026-03-25 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX