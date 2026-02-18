Bébés lecteurs de Gaïa Ma cabane récup’ Médiathèque l’Atelier Plouescat

Bébés lecteurs de Gaïa Ma cabane récup’

Médiathèque l’Atelier 14 Place du Dauphin Plouescat Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14 10:30:00

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

En mars, venez-vous réfugier dans votre cabane et écouter des histoires.

À partir de 3 mois, entrée libre. .

Médiathèque l’Atelier 14 Place du Dauphin Plouescat 29430 Finistère Bretagne +33 2 98 69 88 81

