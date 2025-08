Bébés lecteurs Médiathèque ludothèque intercommunale Delme

Bébés lecteurs Médiathèque ludothèque intercommunale Delme samedi 6 septembre 2025.

Bébés lecteurs

Médiathèque ludothèque intercommunale 7 impasse Saint-Germain Delme Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-09-06 09:30:00

fin : 2025-12-06 10:00:00

Date(s) :

2025-09-06 2025-09-13 2025-10-04 2025-10-11 2025-11-15 2025-11-22 2025-12-06 2025-12-13

Clac la tortue vous fera passer un moment tout doux avec ses amis. Au programme, des lectures et des comptines !

(Animation gratuite, 0-4 ans, sur inscription)Tout public

Médiathèque ludothèque intercommunale 7 impasse Saint-Germain Delme 57590 Moselle Grand Est +33 3 87 01 39 91 mediathequededelme@orange.fr

English :

Clac the turtle and his friends are sure to have a great time. On the program: readings and nursery rhymes!

(Free activities, 0-4 years, registration required)

German :

Die Schildkröte Clac la tortue wird Ihnen einen süßen Moment mit ihren Freunden bereiten. Auf dem Programm stehen Lesungen und Reime!

(Kostenlose Animation, 0-4 Jahre, Anmeldung erforderlich)

Italiano :

La tartaruga Clac e i suoi amici saranno a disposizione per aiutarvi a divertirvi. In programma: letture e filastrocche!

(Attività gratuita, 0-4 anni, iscrizione obbligatoria)

Espanol :

La tortuga Clac y sus amigos te ayudarán a pasarlo en grande. En el programa: lecturas y canciones infantiles

(Actividades gratuitas, 0-4 años, inscripción obligatoria)

