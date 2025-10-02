Bébés lecteurs en folie Médiathèque Le Faouët

Médiathèque 54 Rue de Saint-Fiacre Le Faouët Morbihan

Début : 2025-10-02 10:30:00

fin : 2025-10-02 11:30:00

2025-10-02

Dans le cadre des Biblis en folie 2025, la médiathèque organise une séance de bébés lecteurs avec des comptines et des lectures sur le thème des livres animés. Sur inscription. Pour les moins de 3 ans accompagnés de leur assistante maternelle ou parents/grands-parents. .

