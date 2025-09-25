Bébés lecteurs et éveil musical Rue Brindejonc des Moulinais Pleurtuit

Rue Brindejonc des Moulinais Médiathèque Pleurtuit Ille-et-Vilaine

Bébés lecteurs et éveil musical en partenariat avec Fabienne Weisse, intervenante musicale de l’école de musique Les notes d’Emeraude.

Au programme des histoires mises en musique suivies d’un temps d’éveil musical.

Pour les 0 à 3 ans.

Deux créneaux horaires 9 h 30 et 10 h 30.

Durée 30 min.

Réservation obligatoire sur le site https://mediatheques.cote-emeraude.fr/pleurtuit ou au 02.23.16.12.20 .

Rue Brindejonc des Moulinais Médiathèque Pleurtuit 35730 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 23 16 12 20

