Bébés lecteurs et éveil musical Rue du Presbytère Saint-Briac-sur-Mer

Bébés lecteurs et éveil musical
Rue du Presbytère Médiathèque Saint-Briac-sur-Mer Ille-et-Vilaine
Début : 2025-10-14 10:00:00
fin : 2025-10-14 10:45:00
Parce qu’on n’est jamais trop petit pour découvrir des histoires et des contes.
De 0 à 3 ans.
Sur inscription auprès de la médiathèque. .
Rue du Presbytère Médiathèque Saint-Briac-sur-Mer 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 88 07 06
