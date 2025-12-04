Bébés lecteurs et éveil musical Rue du Presbytère Saint-Briac-sur-Mer

Bébés lecteurs et éveil musical

Rue du Presbytère Médiathèque Saint-Briac-sur-Mer Ille-et-Vilaine

2025-12-04 09:30:00

2025-12-04 10:15:00

2025-12-04

Parce qu’on n’est jamais trop petit pour découvrir des histoires et des contes.

De 0 à 3 ans.

Sur inscription auprès de la médiathèque. .

Rue du Presbytère Médiathèque Saint-Briac-sur-Mer 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 88 07 06

