Bébés Lecteurs Rue Gonfroy Fitz Rou Falaise

Bébés Lecteurs

Médiathèque de Falaise Falaise Calvados

Début : 2026-02-11 10:00:00

fin : 2026-02-11

2026-02-11

Comptines, lectures d’albums et chansonnettes pour les tout-petits, jusqu’à 3 ans

Sur réservation

Rue Gonfroy Fitz Rou Médiathèque de Falaise Falaise 14700 Calvados Normandie +33 2 31 41 65 45

English : Bébés Lecteurs

Nursery rhymes, book readings and songs for toddlers up to 3 years old

By reservation

