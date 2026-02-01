Bébés Lecteurs Rue Gonfroy Fitz Rou Falaise
Bébés Lecteurs Rue Gonfroy Fitz Rou Falaise mercredi 11 février 2026.
Bébés Lecteurs
Rue Gonfroy Fitz Rou Médiathèque de Falaise Falaise Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-11 10:00:00
fin : 2026-02-11
Date(s) :
2026-02-11
Comptines, lectures d’albums et chansonnettes pour les tout-petits, jusqu’à 3 ans
Sur réservation
Comptines, lectures d’albums et chansonnettes pour les tout-petits, jusqu’à 3 ans
Sur réservation Gratuit .
Rue Gonfroy Fitz Rou Médiathèque de Falaise Falaise 14700 Calvados Normandie +33 2 31 41 65 45
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Bébés Lecteurs
Nursery rhymes, book readings and songs for toddlers up to 3 years old
By reservation
L’événement Bébés Lecteurs Falaise a été mis à jour le 2026-02-03 par OT Falaise Suisse Normande