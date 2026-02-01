Bébés-lecteurs

51 avenue de Lorraine Florange Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-02-05 10:30:00

fin : 2026-03-21 11:00:00

Date(s) :

2026-02-05 2026-02-21 2026-03-05 2026-03-21 2026-05-07 2026-05-23 2026-06-04 2026-06-13

Gazouillis, comptines, histoires et jeux de doigts couverts de mots doux et drôles à la fois ? Pas de doute, vous êtes aux bébés lecteurs ! Nul besoin de savoir lire pour apprécier de bonnes histoires. Venez en famille pour éveiller bébé aux plaisirs de la lecture.Enfants

0 .

51 avenue de Lorraine Florange 57190 Moselle Grand Est +33 3 82 59 44 90 mediatheque@mairie-florange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Gazouillis, nursery rhymes, stories and fingerplays covered in soft, funny words? No doubt about it, you’re a baby reader! You don’t need to know how to read to enjoy a good story. Come along as a family and introduce your baby to the pleasures of reading.

L’événement Bébés-lecteurs Florange a été mis à jour le 2026-01-31 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME