Bébés lecteurs Médiathèque Garlin
Bébés lecteurs Médiathèque Garlin samedi 27 septembre 2025.
Bébés lecteurs
Médiathèque 1 place Henri Sibor Garlin Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-27
fin : 2025-09-27
Date(s) :
2025-09-27
Les bibliothécaires vous proposent une lecture chantée pour les tout-petits. Pour les 10 mois à 3 ans. Sur inscription, places limitées. .
Médiathèque 1 place Henri Sibor Garlin 64330 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 21 42 25 mediatheque.garlin@gmail.com
English : Bébés lecteurs
German : Bébés lecteurs
Italiano :
Espanol : Bébés lecteurs
L’événement Bébés lecteurs Garlin a été mis à jour le 2025-09-15 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran