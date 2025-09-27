Bébés lecteurs Médiathèque Garlin

Bébés lecteurs Médiathèque Garlin samedi 27 septembre 2025.

Médiathèque 1 place Henri Sibor Garlin Pyrénées-Atlantiques

Gratuit

Les bibliothécaires vous proposent une lecture chantée pour les tout-petits. Pour les 10 mois à 3 ans. Sur inscription, places limitées. .

Médiathèque 1 place Henri Sibor Garlin 64330 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 21 42 25 mediatheque.garlin@gmail.com

