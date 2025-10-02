BÉBÉS LECTEURS Grandchamp-des-Fontaines

BÉBÉS LECTEURS

Médiathèque Victor Hugo Grandchamp-des-Fontaines Loire-Atlantique

Début : 2025-10-02 09:30:00

fin : 2025-12-18 10:30:00

2025-10-02

Un temps entre tout-petits, dans une ambiance paisible

Une séance au choix chaque mois

Les enfants découvrent plusieurs albums jeunesse, sélectionnés en fonction d’une thématique et adaptés aux tout-petits. Ce moment permet de donner un avant-goût de la lecture et de l’art aux plus jeunes,

De 0 à 3ans

Sur réservation .

Médiathèque Victor Hugo Grandchamp-des-Fontaines 44119 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 49 62 39 70 mediatheque@grandchampdesfontaines.fr

English :

A time for little ones, in a peaceful atmosphere

German :

Eine Zeit unter Kleinkindern, in einer friedlichen Atmosphäre

Italiano :

Un momento per i più piccoli, in un’atmosfera tranquilla

Espanol :

Un momento para los más pequeños, en un ambiente tranquilo

