BÉBÉS LECTEURS Grandchamp-des-Fontaines jeudi 2 octobre 2025.
Médiathèque Victor Hugo Grandchamp-des-Fontaines Loire-Atlantique
Début : 2025-10-02 09:30:00
fin : 2025-12-18 10:30:00
2025-10-02
Un temps entre tout-petits, dans une ambiance paisible
Une séance au choix chaque mois
Les enfants découvrent plusieurs albums jeunesse, sélectionnés en fonction d’une thématique et adaptés aux tout-petits. Ce moment permet de donner un avant-goût de la lecture et de l’art aux plus jeunes,
De 0 à 3ans
Sur réservation .
Médiathèque Victor Hugo Grandchamp-des-Fontaines 44119 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 49 62 39 70 mediatheque@grandchampdesfontaines.fr
English :
A time for little ones, in a peaceful atmosphere
German :
Eine Zeit unter Kleinkindern, in einer friedlichen Atmosphäre
Italiano :
Un momento per i più piccoli, in un’atmosfera tranquilla
Espanol :
Un momento para los más pequeños, en un ambiente tranquilo
