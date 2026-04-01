Grandchamp-des-Fontaines

BÉBÉS LECTEURS

Médiathèque Victor Hugo Grandchamp-des-Fontaines Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-30 09:30:00

fin : 2026-04-30 10:30:00

Date(s) :

2026-04-30

Un temps entre tout-petits, dans une ambiance paisible

Une séance au choix chaque mois

Les enfants découvrent plusieurs albums jeunesse, sélectionnés en fonction d’une thématique et adaptés aux tout-petits. Ce moment permet de donner un avant-goût de la lecture et de l’art aux plus jeunes,

De 0 à 3 ans

Sur réservation .

Médiathèque Victor Hugo Grandchamp-des-Fontaines 44119 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 49 62 39 70 mediatheque@grandchampdesfontaines.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A time for little ones, in a peaceful atmosphere

L’événement BÉBÉS LECTEURS Grandchamp-des-Fontaines a été mis à jour le 2026-04-24 par Pays Erdre Canal Forêt