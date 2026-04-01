BÉBÉS LECTEURS Grandchamp-des-Fontaines
BÉBÉS LECTEURS Grandchamp-des-Fontaines jeudi 30 avril 2026.
Grandchamp-des-Fontaines
BÉBÉS LECTEURS
Médiathèque Victor Hugo Grandchamp-des-Fontaines Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-30 09:30:00
fin : 2026-04-30 10:30:00
Date(s) :
2026-04-30
Un temps entre tout-petits, dans une ambiance paisible
Une séance au choix chaque mois
Les enfants découvrent plusieurs albums jeunesse, sélectionnés en fonction d’une thématique et adaptés aux tout-petits. Ce moment permet de donner un avant-goût de la lecture et de l’art aux plus jeunes,
De 0 à 3 ans
Sur réservation .
Médiathèque Victor Hugo Grandchamp-des-Fontaines 44119 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 49 62 39 70 mediatheque@grandchampdesfontaines.fr
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English :
A time for little ones, in a peaceful atmosphere
L’événement BÉBÉS LECTEURS Grandchamp-des-Fontaines a été mis à jour le 2026-04-24 par Pays Erdre Canal Forêt
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