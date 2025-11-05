Bébés lecteurs Hostun
Bébés lecteurs Hostun mercredi 5 novembre 2025.
Bébés lecteurs
26 avenue des Marronniers Hostun Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-05 10:00:00
fin : 2025-11-05
Date(s) :
2025-11-05 2025-12-03
Retrouvez prochainement les séances de bébés lecteurs à la bibliothèque, pour initier les plus jeunes au plaisir de la lecture.
.
26 avenue des Marronniers Hostun 26730 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 71 68 19 bibliotheque@hostun.fr
English :
The library will soon be hosting baby reader sessions, to introduce the very young to the pleasure of reading.
German :
In Kürze finden Sie in der Bibliothek die Baby-Leser-Sitzungen, bei denen die Kleinsten an die Freude am Lesen herangeführt werden.
Italiano :
La biblioteca ospiterà presto sessioni di baby reader per introdurre i più piccoli alle gioie della lettura.
Espanol :
La biblioteca organizará próximamente sesiones de lectura para bebés, con el fin de iniciar a los más pequeños en el placer de la lectura.
L’événement Bébés lecteurs Hostun a été mis à jour le 2025-10-21 par Valence Romans Tourisme