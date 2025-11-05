Bébés lecteurs Hostun

Bébés lecteurs Hostun mercredi 5 novembre 2025.

Bébés lecteurs

26 avenue des Marronniers Hostun

Début : 2025-11-05 10:00:00

fin : 2025-11-05

2025-11-05 2025-12-03

Retrouvez prochainement les séances de bébés lecteurs à la bibliothèque, pour initier les plus jeunes au plaisir de la lecture.

+33 4 75 71 68 19 bibliotheque@hostun.fr

English :

The library will soon be hosting baby reader sessions, to introduce the very young to the pleasure of reading.

German :

In Kürze finden Sie in der Bibliothek die Baby-Leser-Sitzungen, bei denen die Kleinsten an die Freude am Lesen herangeführt werden.

Italiano :

La biblioteca ospiterà presto sessioni di baby reader per introdurre i più piccoli alle gioie della lettura.

Espanol :

La biblioteca organizará próximamente sesiones de lectura para bebés, con el fin de iniciar a los más pequeños en el placer de la lectura.

