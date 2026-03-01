Bébés lecteurs Bibliothèque communale d’Hostun Hostun
Bébés lecteurs
Bibliothèque communale d’Hostun 26, avenue des Marronniers Hostun Drôme
Tarif :
2026-03-11 10:00:00
2026-03-11
Venez nombreux pour un atelier des bébés lecteurs sur le thème de la gourmandise !
Bibliothèque communale d’Hostun 26, avenue des Marronniers Hostun 26730 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 71 68 19 bibliotheque@hostun.fr
English :
Come and join us for a baby readers’ workshop on the theme of gourmet delights!
