Bébés lecteurs Bibliothèque communale d’Hostun Hostun

Bébés lecteurs

Bibliothèque communale d’Hostun 26, avenue des Marronniers Hostun Drôme

Venez nombreux pour un atelier des bébés lecteurs sur le thème de la gourmandise !

Bibliothèque communale d’Hostun 26, avenue des Marronniers Hostun 26730 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 71 68 19 bibliotheque@hostun.fr

English :

Come and join us for a baby readers’ workshop on the theme of gourmet delights!

