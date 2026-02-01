Bébés lecteurs Joinville
Bébés lecteurs Joinville samedi 7 février 2026.
Bébés lecteurs
Médiathèque de Joinville Joinville Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-07
fin : 2026-02-07
Date(s) :
2026-02-07
Tout public
Venez profiter d’une animation lecture gratuite prévue pour les enfants de 10 mois à 3 ans à la médiathèque de Joinville. Réservation recommandée .
Médiathèque de Joinville Joinville 52300 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 94 33 04 biblio.joinville2@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Bébés lecteurs Joinville a été mis à jour le 2026-01-29 par Antenne de Joinville