Bébés lecteurs

10a rue de l’école Kirchheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-01-27 09:30:00

fin : 2026-01-27

Date(s) :

2026-01-27

La Médiathèque vous propose une séance d’histoires pour les petits (0-3 ans).

Sur inscription.

Organisé par la Médiathèque de Marlenheim. 0 .

10a rue de l’école Kirchheim 67520 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 04 12 66

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Bébés lecteurs Kirchheim a été mis à jour le 2025-12-17 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble