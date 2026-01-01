Bébés lecteurs Kirchheim
Bébés lecteurs Kirchheim mardi 27 janvier 2026.
Bébés lecteurs
10a rue de l’école Kirchheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-01-27 09:30:00
fin : 2026-01-27
Date(s) :
2026-01-27
La Médiathèque vous propose une séance d’histoires pour les petits (0-3 ans).
Sur inscription.
Organisé par la Médiathèque de Marlenheim. 0 .
10a rue de l’école Kirchheim 67520 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 04 12 66
L’événement Bébés lecteurs Kirchheim a été mis à jour le 2025-12-17 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble