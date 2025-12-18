Bébés lecteurs Médiathèque L’estuaire La Richardais

Bébés lecteurs

Médiathèque L’estuaire 17 Rue de Dinard La Richardais Ille-et-Vilaine

Début : 2026-02-19 10:00:00

fin : 2026-02-19 11:00:00

2026-02-19

Histoires et comptines pour les 0-3 ans.

Séance coanimée avec l’animatrice du Relais Petite Enfance. .

