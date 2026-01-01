Bébés lecteurs Bibliothèque de la Roche-Blanche La Roche-Blanche
Bébés lecteurs Bibliothèque de la Roche-Blanche La Roche-Blanche mardi 13 janvier 2026.
Bébés lecteurs
Bibliothèque de la Roche-Blanche 270 Rue Saint-Michel La Roche-Blanche Loire-Atlantique
Début : 2026-01-13 10:00:00
fin : 2026-01-13 10:30:00
Séance de bébés lecteurs (0-3 ans)
Rendez-vous à 10h à la bibliothèque pour une séance de bébés lecteurs. Un temps de comptines, des histoires courtes et des chansons pour les tout petits de 6 mois à 3 ans. Parents, grands-parents, tata, tonton… n’hésitez pas à venir avec vos tout-petits pour ces séances.
(gratuit, inscription fortement conseillée sur https://bibliofil.pays-ancenis.com/nous-contacter ou 02 44 03 20 55) .
English :
Baby reading session (0-3 years)
