Bébés lecteurs Bibliothèque de la Roche-Blanche La Roche-Blanche

Bibliothèque de la Roche-Blanche 270 Rue Saint-Michel La Roche-Blanche Loire-Atlantique

Début : 2026-01-13 10:00:00

fin : 2026-01-13 10:30:00

2026-01-13

Séance de bébés lecteurs (0-3 ans)

Rendez-vous à 10h à la bibliothèque pour une séance de bébés lecteurs. Un temps de comptines, des histoires courtes et des chansons pour les tout petits de 6 mois à 3 ans. Parents, grands-parents, tata, tonton… n’hésitez pas à venir avec vos tout-petits pour ces séances.

(gratuit, inscription fortement conseillée sur https://bibliofil.pays-ancenis.com/nous-contacter ou 02 44 03 20 55) .

Bibliothèque de la Roche-Blanche 270 Rue Saint-Michel La Roche-Blanche 44522 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 44 03 20 55

