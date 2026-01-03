Bébés lecteurs

Médiathèque de Labatut Labatut Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

Histoires, comptines et atelier créatif pour les tout petits !

Gratuit, réservation conseillée

Histoires, comptines et atelier créatif pour les tout petits !

Gratuit, réservation conseillée .

Médiathèque de Labatut Labatut 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 98 12 89 bibli.labatut@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Bébés lecteurs

Stories, nursery rhymes and a creative workshop for the very young!

Free, booking recommended

L’événement Bébés lecteurs Labatut a été mis à jour le 2025-12-16 par OT Pays d’Orthe et Arrigans