Bébés lecteurs Labatut
Bébés lecteurs Labatut samedi 14 février 2026.
Bébés lecteurs
Médiathèque de Labatut Labatut Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14
fin : 2026-02-14
Date(s) :
2026-02-14
Histoires, comptines et atelier créatif pour les tout petits !
Gratuit, réservation conseillée
Histoires, comptines et atelier créatif pour les tout petits !
Gratuit, réservation conseillée .
Médiathèque de Labatut Labatut 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 98 12 89 bibli.labatut@wanadoo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Bébés lecteurs
Stories, nursery rhymes and a creative workshop for the very young!
Free, booking recommended
L’événement Bébés lecteurs Labatut a été mis à jour le 2025-12-16 par OT Pays d’Orthe et Arrigans