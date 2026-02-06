Bébés Lecteurs Place du 11 Novembre Landiras
Bébés Lecteurs Place du 11 Novembre Landiras vendredi 20 février 2026.
Bébés Lecteurs
Place du 11 Novembre Bibliothèque Landiras Landiras Gironde
Gratuit
Début : 2026-02-20
fin : 2026-02-20
2026-02-20 2026-03-20
Les séances bébés lecteurs sont de retour !
Notre bénévole Françoise vous propose deux créneaux pour les bébés de 0 à 3 ans.
Sur inscription au 05 56 27 01 58 .
Place du 11 Novembre Bibliothèque Landiras Landiras 33720 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 27 01 58 mediatheque@convergence-garonne.fr
