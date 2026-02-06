Bébés Lecteurs Place du 11 Novembre Landiras

Bébés Lecteurs

Début : 2026-02-20

2026-02-20 2026-03-20

Les séances bébés lecteurs sont de retour !

Notre bénévole Françoise vous propose deux créneaux pour les bébés de 0 à 3 ans.

Sur inscription au 05 56 27 01 58 .

Place du 11 Novembre Bibliothèque Landiras Landiras 33720 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 27 01 58 mediatheque@convergence-garonne.fr

