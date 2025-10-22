Bébés lecteurs Médiathèque La Quincaillerie Langon

Bébés lecteurs Médiathèque La Quincaillerie Langon mercredi 22 octobre 2025.

Bébés lecteurs

Médiathèque La Quincaillerie 33 Rue Maubec Langon Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-22 11:00:00

fin : 2026-05-27 12:00:00

Date(s) :

2025-10-22 2025-11-26 2025-12-17 2026-01-28 2026-02-25 2026-04-15 2026-05-27 2026-06-24

Venez profiter d’un moment de partage pour sensibiliser dès le plus jeune âge l’enfant aux livres.

De 0 à 3 ans

Sur réservation .

Médiathèque La Quincaillerie 33 Rue Maubec Langon 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 62 33 39 bibliotheques@cdcsudgironde.fr

English : Bébés lecteurs

German : Bébés lecteurs

Italiano :

Espanol : Bébés lecteurs

L’événement Bébés lecteurs Langon a été mis à jour le 2025-09-20 par La Gironde du Sud