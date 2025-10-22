Bébés lecteurs Médiathèque La Quincaillerie Langon
Bébés lecteurs Médiathèque La Quincaillerie Langon mercredi 22 octobre 2025.
Bébés lecteurs
Médiathèque La Quincaillerie 33 Rue Maubec Langon Gironde
Gratuit
Début : 2025-10-22 11:00:00
fin : 2026-05-27 12:00:00
2025-10-22 2025-11-26 2025-12-17 2026-01-28 2026-02-25 2026-04-15 2026-05-27 2026-06-24
Venez profiter d’un moment de partage pour sensibiliser dès le plus jeune âge l’enfant aux livres.
De 0 à 3 ans
Sur réservation .
Médiathèque La Quincaillerie 33 Rue Maubec Langon 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 62 33 39 bibliotheques@cdcsudgironde.fr
