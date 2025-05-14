Bébés lecteurs Médiathèque Pierre Sourbié Lauzerte
Bébés lecteurs Médiathèque Pierre Sourbié Lauzerte mercredi 14 mai 2025.
Bébés lecteurs
Médiathèque Pierre Sourbié 29 rue de la garrigue Lauzerte Tarn-et-Garonne
Début : Mercredi 2025-05-14
fin : 2025-09-10
2025-05-14 2025-06-11 2025-07-09 2025-09-10
« Bébé lecteurs » à la médiathèque Pierre Sourbié.
Médiathèque Pierre Sourbié 29 rue de la garrigue Lauzerte 82110 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 5 63 94 70 03 mediatheque.lauzerte@cdc-psq.fr
English :
« Baby readers » at the Pierre Sourbié multimedia library.
German :
« Baby-Leser » in der Mediathek Pierre Sourbié.
Italiano :
« Baby lettori » alla biblioteca multimediale Pierre Sourbié.
Espanol :
« Bebés lectores » en la biblioteca multimedia Pierre Sourbié.
L’événement Bébés lecteurs Lauzerte a été mis à jour le 2025-05-07 par Office de Tourisme Intercommunal du Pays de Serres en Quercy