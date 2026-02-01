Bébés lecteurs Médiathèque Pierre Sourbié Lauzerte
Bébés lecteurs Médiathèque Pierre Sourbié Lauzerte mercredi 11 février 2026.
Bébés lecteurs
Médiathèque Pierre Sourbié 29 rue de la garrigue Lauzerte Tarn-et-Garonne
Début : 2026-02-11 10:00:00
fin : 2026-06-10
2026-02-11 2026-03-11 2026-04-08 2026-05-13 2026-06-10
Bébé lecteurs à la médiathèque Pierre Sourbié.
Médiathèque Pierre Sourbié 29 rue de la garrigue Lauzerte 82110 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 5 63 94 70 03 mediatheque.lauzerte@cdc-psq.fr
Baby readers at the Pierre Sourbié multimedia library.
