Bébés lecteurs Médiathèque Le Faouët
Bébés lecteurs Médiathèque Le Faouët jeudi 12 février 2026.
Bébés lecteurs
Médiathèque 54 Rue de Saint-Fiacre Le Faouët Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-12 10:30:00
fin : 2026-02-12 11:30:00
Date(s) :
2026-02-12
La séance de bébés lecteurs sera axée sur le thème du Carnaval. Pour les enfants de moins de 3 ans, accompagnés d’une assistante maternelle, d’un parent ou grand-parent. .
Médiathèque 54 Rue de Saint-Fiacre Le Faouët 56320 Morbihan Bretagne +33 2 97 23 15 39
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Bébés lecteurs Le Faouët a été mis à jour le 2026-01-21 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan