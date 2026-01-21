Bébés lecteurs Médiathèque Le Faouët

Bébés lecteurs

Médiathèque 54 Rue de Saint-Fiacre Le Faouët Morbihan

Début : 2026-02-12 10:30:00

fin : 2026-02-12 11:30:00

2026-02-12

La séance de bébés lecteurs sera axée sur le thème du Carnaval. Pour les enfants de moins de 3 ans, accompagnés d’une assistante maternelle, d’un parent ou grand-parent. .

Médiathèque 54 Rue de Saint-Fiacre Le Faouët 56320 Morbihan Bretagne +33 2 97 23 15 39

