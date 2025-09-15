Bébés lecteurs Rue Fernand Duboscq Léon

Bébés lecteurs Rue Fernand Duboscq Léon jeudi 26 février 2026.

Bébés lecteurs

Rue Fernand Duboscq Médiathèque Léon Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-26

fin : 2026-02-26

Date(s) :

2026-02-26

Venez passer un moment de partage et de convivialité tout en faisant découvrir la lecture à vos enfants de 0 à 3 ans.

Informations et inscriptions au 05 58 48 70 61.

Gratuit. .

Rue Fernand Duboscq Médiathèque Léon 40550 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 48 70 61

English : Bébés lecteurs

German : Bébés lecteurs

Italiano :

Espanol : Bébés lecteurs

L’événement Bébés lecteurs Léon a été mis à jour le 2025-09-15 par Côte Landes Nature Tourisme