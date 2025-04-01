Informations pratiques

Les Achards

Bébés lecteurs

Les Achards Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-27 10:00:00

fin : 2026-06-22

Date(s) :

2026-04-27 2026-05-05 2026-05-18 2026-05-21 2026-06-02 2026-06-11 2026-06-22

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Les Achards 85150 Vendée Pays de la Loire +33 2 28 15 03 93 bibliotheques@cc-paysdesachards.fr

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English :

L’événement Bébés lecteurs Les Achards a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme du Pays des Achards