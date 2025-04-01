UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Les Achards

Bébés lecteurs Les Achards

jeudi 12 mars 2026 · Les Achards

Informations pratiques

Début
jeudi 12 mars 2026
Fin
jeudi 12 mars 2026
Heure de début
10:45:00
Ville
85150 Les Achards
Département
Vendée
Tarif

Les Achards

Bébés lecteurs

Les Achards Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-27 10:00:00
fin : 2026-06-22

Date(s) :
2026-04-27 2026-05-05 2026-05-18 2026-05-21 2026-06-02 2026-06-11 2026-06-22

  .

Les Achards 85150 Vendée Pays de la Loire +33 2 28 15 03 93  bibliotheques@cc-paysdesachards.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Bébés lecteurs Les Achards a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme du Pays des Achards

À voir aussi à Les Achards (Vendée)