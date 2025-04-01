AGENDA · Les Achards
Bébés lecteurs Les Achards
jeudi 12 mars 2026 · Les Achards
Informations pratiques
Les Achards
Bébés lecteurs
Les Achards Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-27 10:00:00
fin : 2026-06-22
Date(s) :
2026-04-27 2026-05-05 2026-05-18 2026-05-21 2026-06-02 2026-06-11 2026-06-22
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Les Achards 85150 Vendée Pays de la Loire +33 2 28 15 03 93 bibliotheques@cc-paysdesachards.fr
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English :
L’événement Bébés lecteurs Les Achards a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme du Pays des Achards
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