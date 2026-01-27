Bébés Lecteurs Les bébés se mettent à table ! Place de la Victoire Yssingeaux

Bébés Lecteurs Les bébés se mettent à table !

Place de la Victoire Médiathèque La Grenette Yssingeaux Haute-Loire

Début : 2026-02-10 10:00:00

fin : 2026-02-10

18 mois/3 ans Histoires courtes et comptines imagées invitent les tout-petits à partir à l’aventure des aliments et des goûts… Sur réservation au 04 71 65 79 25.

Place de la Victoire Médiathèque La Grenette Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 65 79 25 mediationculturelle@yssingeaux.fr

English :

18 months/3 years Short stories and rhymes invite toddlers to embark on an adventure of food and taste… Book on 04 71 65 79 25.

