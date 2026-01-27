Bébés Lecteurs Les bébés se mettent à table ! Place de la Victoire Yssingeaux

Bébés Lecteurs Les bébés se mettent à table ! Place de la Victoire Yssingeaux mardi 10 février 2026.

Bébés Lecteurs Les bébés se mettent à table !

Place de la Victoire Médiathèque La Grenette Yssingeaux Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-10 10:00:00
fin : 2026-02-10

Date(s) :
2026-02-10

18 mois/3 ans Histoires courtes et comptines imagées invitent les tout-petits à partir à l’aventure des aliments et des goûts… Sur réservation au 04 71 65 79 25.
  .

Place de la Victoire Médiathèque La Grenette Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 65 79 25  mediationculturelle@yssingeaux.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

18 months/3 years Short stories and rhymes invite toddlers to embark on an adventure of food and taste… Book on 04 71 65 79 25.

L’événement Bébés Lecteurs Les bébés se mettent à table ! Yssingeaux a été mis à jour le 2026-01-27 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire