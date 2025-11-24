Bébés lecteurs Place de la Mairie Les Eyzies

Bébés lecteurs

Place de la Mairie Bibliothèque municipale Les Eyzies Dordogne

Début : 2025-11-24

fin : 2026-01-19

2025-11-24 2025-12-15 2026-01-19 2026-02-23 2026-03-16 2026-04-20

10h30. Des moments tout en douceur pour les 0–3 ans, autour d’histoires, de comptines et de merveilleux albums à découvrir avec un adulte complice. Sur inscription. Gratuit

Des moments tout en douceur pour les 0–3 ans, autour d’histoires, de comptines et de merveilleux albums à découvrir avec un adulte complice.

Sur inscription .

English : Bébés lecteurs

10h30. Gentle moments for 0-3 year olds, with stories, nursery rhymes and wonderful albums to discover with a supportive adult. Registration required. Free

German : Bébés lecteurs

10h30. Sanfte Momente für Kinder von 0?3 Jahren rund um Geschichten, Reime und wunderbare Alben, die sie mit einem erwachsenen Komplizen entdecken können. Eine Anmeldung ist erforderlich. Kostenlos

Italiano :

10h30. Momenti delicati per i bambini da 0 a 3 anni, con storie, filastrocche e meravigliosi album da scoprire con un adulto complice. Iscrizione obbligatoria. Gratuito

Espanol : Bébés lecteurs

10h30. Momentos suaves para niños de 0 a 3 años, con cuentos, canciones infantiles y maravillosos álbumes para descubrir con un adulto cómplice. Inscripción obligatoria. Gratis

