Bébés lecteurs Ludo-médiathèque Lit-et-Mixe
Bébés lecteurs Ludo-médiathèque Lit-et-Mixe mardi 3 février 2026.
Bébés lecteurs
Ludo-médiathèque 10 place des écoles Lit-et-Mixe Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-03
fin : 2026-02-03
Date(s) :
2026-02-03
Emoi et moi par la compagnie La Petite Fabrique des Mondes
Une séance de lecture et d’aventures pour les tout-petits de 0 à 3 ans.
Suivi d’un atelier sur les émotions et atelier de fabrication de belles anti-stress.
Gratuit.
Informations au 05 58 42 72 49. .
Ludo-médiathèque 10 place des écoles Lit-et-Mixe 40170 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 42 72 49
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Bébés lecteurs
L’événement Bébés lecteurs Lit-et-Mixe a été mis à jour le 2026-01-28 par Côte Landes Nature Tourisme