Bébés lecteurs Ludo-médiathèque Lit-et-Mixe

Ludo-médiathèque 10 place des écoles Lit-et-Mixe Landes

Emoi et moi par la compagnie La Petite Fabrique des Mondes

Une séance de lecture et d’aventures pour les tout-petits de 0 à 3 ans.

Suivi d’un atelier sur les émotions et atelier de fabrication de belles anti-stress.

Gratuit.

Informations au 05 58 42 72 49. .

