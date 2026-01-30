Bébés lecteurs Ludo-médiathèque Lit-et-Mixe

Bébés lecteurs Ludo-médiathèque Lit-et-Mixe mardi 3 février 2026.

Ludo-médiathèque 10 place des écoles Lit-et-Mixe

2026-02-03
2026-02-03

Emoi et moi par la compagnie La Petite Fabrique des Mondes
Une séance de lecture et d'aventures pour les tout-petits de 0 à 3 ans.
Suivi d'un atelier sur les émotions et atelier de fabrication de belles anti-stress.
Gratuit.
Informations au 05 58 42 72 49.

Ludo-médiathèque 10 place des écoles Lit-et-Mixe 40170 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 42 72 49 

