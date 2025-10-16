Bébés lecteurs Bibliothèque Clod’Aria L’Orbrie

Bibliothèque Clod’Aria 21 Rue du Docteur Audé L’Orbrie Vendée

Début : 2025-10-16 10:30:00

Des histoires, des comptines et de la musique pour les petites oreilles.

Cette année, avec Petit Poisson Blanc, nous allons lire plein d’albums colorés, on va chanter, on va s’amuser !!

Pour cette nouvelle séance, nous découvrirons les trésors de la mer avec Petit Poisson Blanc.

Inscription auprès de la bibliothèque 02 51 51 07 39 biblio@lorbrie.fr .

English :

Stories, rhymes and music for little ears.

German :

Geschichten, Reime und Musik für kleine Ohren.

Italiano :

Storie, filastrocche e musica per le piccole orecchie.

Espanol :

Cuentos, rimas y música para oídos pequeños.

