Bébés Lecteurs Médiathèque Marennes-Hiers-Brouage mercredi 8 octobre 2025.
Médiathèque 3, rue Samuel Champlain Marennes-Hiers-Brouage Charente-Maritime
Début : 2025-10-08 10:00:00
fin : 2025-10-08
2025-10-08 2025-10-11 2025-11-12 2025-11-15 2025-12-10 2025-12-13
Séances Bébés Lecteurs, lectures d’album, imagiers, comptines de 0 à 3 ans
Entrée gratuite sur inscription
Médiathèque 3, rue Samuel Champlain Marennes-Hiers-Brouage 17320 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 85 72 98 mediatheque.jeunesse@marennes.fr
English :
Bébés Lecteurs sessions, book readings, imagiers, nursery rhymes for 0-3 year olds
Free admission with registration
German :
Baby-Leser-Sitzungen, Vorlesen von Alben, Bilderbüchern, Reimen von 0 bis 3 Jahren
Freier Eintritt nach Anmeldung
Italiano :
Sessioni di Bébés Lecteurs, letture di libri, libri immaginari, filastrocche per bambini da 0 a 3 anni
Ingresso gratuito con registrazione
Espanol :
Sesiones Bébés Lecteurs, lecturas de libros, libros imaginarios, canciones infantiles para niños de 0 a 3 años
Entrada gratuita previa inscripción
