Bébés Lecteurs Médiathèque Marennes-Hiers-Brouage

Bébés Lecteurs Médiathèque Marennes-Hiers-Brouage mercredi 8 octobre 2025.

Bébés Lecteurs

Médiathèque 3, rue Samuel Champlain Marennes-Hiers-Brouage Charente-Maritime

Début : 2025-10-08 10:00:00

fin : 2025-10-08

2025-10-08 2025-10-11 2025-11-12 2025-11-15 2025-12-10 2025-12-13

Séances Bébés Lecteurs, lectures d’album, imagiers, comptines de 0 à 3 ans

Entrée gratuite sur inscription

Médiathèque 3, rue Samuel Champlain Marennes-Hiers-Brouage 17320 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 85 72 98 mediatheque.jeunesse@marennes.fr

English :

Bébés Lecteurs sessions, book readings, imagiers, nursery rhymes for 0-3 year olds

Free admission with registration

German :

Baby-Leser-Sitzungen, Vorlesen von Alben, Bilderbüchern, Reimen von 0 bis 3 Jahren

Freier Eintritt nach Anmeldung

Italiano :

Sessioni di Bébés Lecteurs, letture di libri, libri immaginari, filastrocche per bambini da 0 a 3 anni

Ingresso gratuito con registrazione

Espanol :

Sesiones Bébés Lecteurs, lecturas de libros, libros imaginarios, canciones infantiles para niños de 0 a 3 años

Entrada gratuita previa inscripción

