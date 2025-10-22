BÉBÉS LECTEURS Marvejols

BÉBÉS LECTEURS Marvejols mercredi 22 octobre 2025.

BÉBÉS LECTEURS

11 av Savorgnan de Brazza Marvejols Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-22 10:00:00

fin : 2025-10-22

Date(s) :

2025-10-22

Comptines, jeux de doigts, histoires courtes et chants pour les bébés jusqu’à 3 ans et leurs accompagnants.

Entrée gratuite mais les réservations sont fortement conseillées.

Comptines, jeux de doigts, histoires courtes et chants pour les bébés jusqu’à 3 ans et leurs accompagnants.

Entrée gratuite mais les réservations sont fortement conseillées. .

11 av Savorgnan de Brazza Marvejols 48100 Lozère Occitanie +33 4 66 32 27 85 bibliotheque@cc-gevaudan.fr

English :

Nursery rhymes, fingerplays, short stories and songs for babies up to 3 years and their carers.

Free admission, but reservations are strongly recommended.

German :

Reime, Fingerspiele, Kurzgeschichten und Lieder für Babys bis 3 Jahre und ihre Begleitpersonen.

Eintritt frei, Reservierungen werden jedoch dringend empfohlen.

Italiano :

Filastrocche, giochi di dita, brevi storie e canzoni per bambini fino a 3 anni e per chi se ne prende cura.

L’ingresso è gratuito, ma la prenotazione è fortemente consigliata.

Espanol :

Canciones infantiles, juegos de dedos, cuentos y canciones para bebés de hasta 3 años y sus cuidadores.

La entrada es gratuita, pero se recomienda encarecidamente reservar.

L’événement BÉBÉS LECTEURS Marvejols a été mis à jour le 2025-10-10 par 48-OT Gévaudan Destination