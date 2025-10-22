BÉBÉS LECTEURS Marvejols
BÉBÉS LECTEURS Marvejols mercredi 22 octobre 2025.
BÉBÉS LECTEURS
11 av Savorgnan de Brazza Marvejols Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-22 10:00:00
fin : 2025-10-22
Date(s) :
2025-10-22
Comptines, jeux de doigts, histoires courtes et chants pour les bébés jusqu’à 3 ans et leurs accompagnants.
Entrée gratuite mais les réservations sont fortement conseillées.
11 av Savorgnan de Brazza Marvejols 48100 Lozère Occitanie +33 4 66 32 27 85 bibliotheque@cc-gevaudan.fr
English :
Nursery rhymes, fingerplays, short stories and songs for babies up to 3 years and their carers.
Free admission, but reservations are strongly recommended.
German :
Reime, Fingerspiele, Kurzgeschichten und Lieder für Babys bis 3 Jahre und ihre Begleitpersonen.
Eintritt frei, Reservierungen werden jedoch dringend empfohlen.
Italiano :
Filastrocche, giochi di dita, brevi storie e canzoni per bambini fino a 3 anni e per chi se ne prende cura.
L’ingresso è gratuito, ma la prenotazione è fortemente consigliata.
Espanol :
Canciones infantiles, juegos de dedos, cuentos y canciones para bebés de hasta 3 años y sus cuidadores.
La entrada es gratuita, pero se recomienda encarecidamente reservar.
