Bébés lecteurs Médiathèque Albert Camus Antibes

Bébés lecteurs Vendredi 3 octobre, 10h00 Médiathèque Albert Camus Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-03T10:00:00 – 2025-10-03T11:00:00

Fin : 2025-10-03T10:00:00 – 2025-10-03T11:00:00

Lectures et comptines pour les tout-petits

Un moment doux et ludique destiné aux enfants de 0 à 3 ans. Au programme : lectures d’histoires courtes pour éveiller l’imaginaire, comptines à chanter et jeux de voix pour stimuler l’écoute et le langage.

Une activité idéale pour partager un instant de complicité en famille et découvrir le plaisir des mots et des sons dès le plus jeune âge.

Médiathèque Albert Camus 19bis Boulevard Gustave Chancel 06600 Antibes Antibes 06600 Juan-les-Pins Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 0489877295 https://www.ma-mediatheque.net/Default/accueil-portal.aspx [{« type »: « phone », « value »: « 04 92 19 75 80 »}]

CASA