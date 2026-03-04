Bébés lecteurs, Médiathèque, Athis-Val-de-Rouvre

Bébés lecteurs Vendredi 6 mars, 10h00 Médiathèque Orne

Gratuit, sur inscription de préférence

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-06T10:00:00+01:00 – 2026-03-06T10:45:00+01:00

Fin : 2026-03-06T10:00:00+01:00 – 2026-03-06T10:45:00+01:00

Médiathèque Ségrie-Fontaine Athis-Val-de-Rouvre 61100 Orne Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 85 29 82 53 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheques@athisvalderouvre.fr »}]

Venez partager des histoires sous différentes formes (raconte-tapis, comptine…) avec votre tout-petit de -3 ans.