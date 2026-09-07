AGENDA · Chalette-sur-Loing
Bébés lecteurs, Médiathèque de Chalette-sur-Loing, Chalette-sur-Loing
samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque de Chalette-sur-Loing · Chalette-sur-Loing
Informations pratiques
Bébés lecteurs Samedi 3 octobre, 15h30 Médiathèque de Chalette-sur-Loing Loiret
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T15:30:00+02:00 – 2026-10-03T16:30:00+02:00
Fin : 2026-10-03T15:30:00+02:00 – 2026-10-03T16:30:00+02:00
Animation petits lecteurs de 15H30 à 16H30.
Pour les enfants à partir de 3 ans accompagnés d’un adulte.
Entrée libre.
Médiathèque de Chalette-sur-Loing 1 avenue Jean Jaurès 45120 Chalette sur Loing Chalette-sur-Loing 45120 Loiret Centre-Val de Loire 02.38.07.24.90 http://www.agorame.fr/
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