AGENDA · Saint-Pey-d'Armens
Bébés lecteurs, Médiathèque de Pey, Saint-Pey-d’Armens
samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque de Pey · Saint-Pey-d'Armens
Informations pratiques
Bébés lecteurs Samedi 3 octobre, 11h00 Médiathèque de Pey Gironde
De 2 à 6 ans, dans la limite des places disponibles
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T11:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T11:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00
C’est l’heure des histoires ! Mais qui est cette cocotte qui tap-tip-tope ?
De 2 à 6 ans
Gratuit
Médiathèque de Pey Bourg de Pey , Pey 40300 Saint-Pey-d’Armens 33330 Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 58 57 77 33
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