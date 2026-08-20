Bébés lecteurs, Médiathèque de Pey, Saint-Pey-d’Armens

Informations pratiques

Bébés lecteurs Samedi 3 octobre, 11h00 Médiathèque de Pey Gironde

De 2 à 6 ans, dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T11:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T11:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00

C’est l’heure des histoires ! Mais qui est cette cocotte qui tap-tip-tope ?

De 2 à 6 ans

Gratuit

Médiathèque de Pey Bourg de Pey , Pey 40300 Saint-Pey-d’Armens 33330 Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 58 57 77 33

Biblis en folie 2026

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