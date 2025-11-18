Bébés lecteurs Médiathèque de Saint-Dizier Saint-Dizier

Bébés lecteurs Samedi 20 décembre, 10h00, 11h00 Médiathèque de Saint-Dizier Haute-Marne

Sur inscription

Début : 2025-12-20T10:00:00 – 2025-12-20T10:30:00

Fin : 2025-12-20T11:00:00 – 2025-12-20T11:30:00

Eveil à la lecture des tout-petits autour d’histoires, comptines et jeux de doigts.

Médiathèque de Saint-Dizier 5 Place du Général de Gaulle, 52100 Saint-Dizier Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est 03 25 56 56 66 https://www.facebook.com/mediatheque.saintdizier/

Lecture découverte d’albums pour les tout-petits avec un parent Lecture