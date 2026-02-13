Bébés lecteurs, Médiathèque de Saint-Dizier, Saint-Dizier

Bébés lecteurs Samedi 21 mars, 10h00, 11h00 Médiathèque de Saint-Dizier Haute-Marne

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-21T10:00:00+01:00 – 2026-03-21T10:30:00+01:00

Fin : 2026-03-21T11:00:00+01:00 – 2026-03-21T11:30:00+01:00

Dans le cadre du Festival Ribambelle.

Un air de printemps

De belles fleurs apparaissent, les oiseaux chantent… le printemps revient enfin !

Eveil à la lecture des tout-petits autour d’histoires, comptines et jeux de doigts.

Médiathèque de Saint-Dizier 5 Place du Général de Gaulle, 52100 Saint-Dizier Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est 03 25 56 56 66 https://www.facebook.com/mediatheque.saintdizier/ [{« type »: « phone », « value »: « 03 25 56 56 66 »}]

Lecture découverte d’albums pour les tout-petits Lecture