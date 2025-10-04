Bébés lecteurs Médiathèque municipale Issoudun

Bébés lecteurs Médiathèque municipale Issoudun samedi 4 octobre 2025.

Bébés lecteurs Samedi 4 octobre, 11h00 Médiathèque municipale Indre

Pour les enfants de 0 à 3 ans, inscription au nom de l’enfant,12 places.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T11:00 – 2025-10-04T11:45

Fin : 2025-10-04T11:00 – 2025-10-04T11:45

La Médiathèque accueille les enfants de moins de trois ans et leurs parents pour une séance d’animation à deux voix autour de la lecture et de la musique.

Médiathèque municipale AVENUE DE BEL-AIR 36100 Issoudun Issoudun 36100 Indre Centre-Val de Loire 0254216143 https://www.mediatheque.issoudun.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.mediatheque.issoudun.fr/Default/search.aspx?SC=AGENDA_2&QUERY_LABEL=#/Detail/(query:(Id:’13_OFFSET_0′ »}]

La Médiathèque accueille les enfants de moins de trois ans et leurs parents pour une séance d’animation à deux voix autour de la lecture et de la musique.

Médiathèque Albert Camus Issoudun