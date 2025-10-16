Bébés lecteurs: même pas peur la nuit Coray
Bébés lecteurs: même pas peur la nuit Coray jeudi 16 octobre 2025.
Bébés lecteurs: même pas peur la nuit
Médiathèque Pors-Clos Coray Finistère
Début : 2025-10-16 10:00:00
fin : 2025-10-16
2025-10-16 2025-11-13
Bébés lecteurs: même pas peur! la nuit, les jeudi 16 octobre et jeudi 23 novembre à la médiathèque de Coray à 10h00
La forêt de Félinia est secouée par une nouvelle alarmante: le Cristal magique, source de la protection de la forêt, a disparu. Sans lui, elle va perdre ses pouvoirs et les créatures qui y vivent sont en danger.
Aidez la lutine Luna à résoudre ce mystère, soyez prêts à affronter n’importe quel défi pour retrouver le précieux cristal.
> inscription conseillée
> pour les moins de 3 ans
> places limitées .
Médiathèque Pors-Clos Coray 29370 Finistère Bretagne +33 2 98 74 43 53
