Bébés lecteurs Rue des Arts Mésanger

Bébés lecteurs Rue des Arts Mésanger samedi 4 octobre 2025.

Bébés lecteurs

Rue des Arts Bibliothèque Les Mille Et Une Pages Mésanger Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-04 10:00:00

fin : 2025-12-03 10:30:00

Date(s) :

2025-10-04 2025-12-03

Séance de bébés lecteurs (0-3 ans)

Rendez-vous à 10h à la bibliothèque pour une séance de bébés lecteurs. Un temps de comptines, des histoires courtes et des chansons pour les tout petits de 6 mois à 3 ans. Parents, grands-parents, tata, tonton… n’hésitez pas à venir avec vos tout-petits pour ces séances.

(gratuit, inscription fortement conseillée sur https://bibliofil.pays-ancenis.com/nous-contacter / ou 02 40 25 05 63) .

Rue des Arts Bibliothèque Les Mille Et Une Pages Mésanger 44522 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 96 86 87

English :

Baby reading session (0-3 years)

German :

Baby-Leser-Sitzung (0-3 Jahre)

Italiano :

Sessione di lettura per bambini (0-3 anni)

Espanol :

Sesión de lectura para bebés (0-3 años)

L’événement Bébés lecteurs Mésanger a été mis à jour le 2025-08-20 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis