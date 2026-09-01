AGENDA · Mespaul
Bébés lecteurs Médiathèque Mespaul
vendredi 13 novembre 2026 · Médiathèque · Mespaul
Informations pratiques
Mespaul
Bébés lecteurs
Médiathèque 55 rue de la Mairie Mespaul Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-13 09:45:00
fin : 2026-11-13 10:30:00
Date(s) :
2026-11-13
Du sol au plafond, chez les souris ou chez soi, les tout-petits partiront à la découverte de la maison.
Sur inscription. .
Médiathèque 55 rue de la Mairie Mespaul 29420 Finistère Bretagne +33 2 98 61 59 79
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English :
L’événement Bébés lecteurs Mespaul a été mis à jour le 2026-09-01 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX
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