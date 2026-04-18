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Bébés lecteurs Mimizan

Bébés lecteurs Mimizan

Bébés lecteurs Mimizan samedi 18 avril 2026.

Adresse : Médiathèque de Mimizan

Ville : 40200 Mimizan

Département : Landes

Début : samedi 18 avril 2026

Fin : samedi 18 avril 2026

Tarif : Gratuit

Bébés lecteurs

Médiathèque de Mimizan Mimizan Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18
fin : 2026-04-18

Date(s) :
2026-04-18

Lectures d’albums, comptines et jeux de doigts…

_Entrée libre et gratuite

Places limitées, réservation conseillée   .

Médiathèque de Mimizan Mimizan 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 09 42 97  valente-m@mimizan.com

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English : Bébés lecteurs

L’événement Bébés lecteurs Mimizan a été mis à jour le 2026-03-19 par OT Mimizan