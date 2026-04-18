Bébés lecteurs Mimizan
Bébés lecteurs Mimizan samedi 18 avril 2026.
Bébés lecteurs
Médiathèque de Mimizan Mimizan Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-18
Lectures d’albums, comptines et jeux de doigts…
_Entrée libre et gratuite
Places limitées, réservation conseillée .
Médiathèque de Mimizan Mimizan 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 09 42 97 valente-m@mimizan.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Bébés lecteurs
L’événement Bébés lecteurs Mimizan a été mis à jour le 2026-03-19 par OT Mimizan