Informations pratiques

Mimizan

Bébés lecteurs

Médiathèque Mimizan Mimizan Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 10:30:00

fin : 2026-09-26 11:30:00

Date(s) :

2026-09-26

Lectures d’albums, comptines et jeux de doigts…

Entrée libre et gratuite

Places limitées, réservation conseillée .

Médiathèque Mimizan Mimizan 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 09 42 97 valente-m@mimizan.com

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English : Bébés lecteurs

L’événement Bébés lecteurs Mimizan a été mis à jour le 2026-09-02 par OT Mimizan