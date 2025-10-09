Bébés lecteurs Rue Kerdiaoulig Moëlan-sur-Mer

Bébés lecteurs

Rue Kerdiaoulig Médiathèque L’Ellipse Moëlan-sur-Mer Finistère

Début : 2025-10-09 10:00:00

fin : 2025-10-09 11:00:00

2025-10-09

Une fois par mois, les plus petits ont rendez-vous avec les histoires. Les séances Bébés lecteurs sont pensées pour éveiller les enfants de 6 mois à 3 ans à la lecture, dans un cadre doux et bienveillant. Vincent propose comptines, albums, jeux de doigts et moments de lecture à partager, pour créer un lien joyeux et complice entre adultes et tout-petits.

Une bulle de calme et d’éveil, propice à la découverte du livre dès le plus jeune âge. .

Rue Kerdiaoulig Médiathèque L’Ellipse Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne +33 2 98 39 75 39

