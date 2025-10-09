Bébés lecteurs Rue Kerdiaoulig Moëlan-sur-Mer
Bébés lecteurs Rue Kerdiaoulig Moëlan-sur-Mer jeudi 9 octobre 2025.
Bébés lecteurs
Rue Kerdiaoulig Médiathèque L’Ellipse Moëlan-sur-Mer Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-09 10:00:00
fin : 2025-10-09 11:00:00
Date(s) :
2025-10-09
Une fois par mois, les plus petits ont rendez-vous avec les histoires. Les séances Bébés lecteurs sont pensées pour éveiller les enfants de 6 mois à 3 ans à la lecture, dans un cadre doux et bienveillant. Vincent propose comptines, albums, jeux de doigts et moments de lecture à partager, pour créer un lien joyeux et complice entre adultes et tout-petits.
Une bulle de calme et d’éveil, propice à la découverte du livre dès le plus jeune âge. .
Rue Kerdiaoulig Médiathèque L’Ellipse Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne +33 2 98 39 75 39
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Bébés lecteurs Moëlan-sur-Mer a été mis à jour le 2025-08-05 par OT QUIMPERLE LES RIAS