Bébés lecteurs Médiathèque de Morbier Morbier

Bébés lecteurs

Médiathèque de Morbier 24 Place Crétet Morbier Jura

Début : 2026-03-21 10:45:00

fin : 2026-03-21 11:15:00

2026-03-21

Petit escargot vous invite dans sa coquille pour des histoires tendres et drôles un moment de lecture-plaisir parents-enfants.

Durée 30 min, pour les petits de 18 mois à 6 ans et leurs parents, gratuit, sur inscription. .

Médiathèque de Morbier 24 Place Crétet Morbier 39400 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 33 01 75 mediatheque@arcade-cchj.fr

