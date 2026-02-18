Bébés lecteurs Médiathèque de Morbier Morbier
Bébés lecteurs Médiathèque de Morbier Morbier samedi 21 mars 2026.
Bébés lecteurs
Médiathèque de Morbier 24 Place Crétet Morbier Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-21 10:45:00
fin : 2026-03-21 11:15:00
Date(s) :
2026-03-21
Petit escargot vous invite dans sa coquille pour des histoires tendres et drôles un moment de lecture-plaisir parents-enfants.
Durée 30 min, pour les petits de 18 mois à 6 ans et leurs parents, gratuit, sur inscription. .
Médiathèque de Morbier 24 Place Crétet Morbier 39400 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 33 01 75 mediatheque@arcade-cchj.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Bébés lecteurs
L’événement Bébés lecteurs Morbier a été mis à jour le 2026-02-18 par OFFICE DE TOURISME HAUT JURA GORGES DE LA BIENNE