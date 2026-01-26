Bébés lecteurs Place des Fors Morlaàs

Bébés lecteurs

Place des Fors Bibliothèque Morlaàs Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

Séance animée par les bibliothécaires. Histoires pour enfants de 0 à 3 ans. .

Place des Fors Bibliothèque Morlaàs 64160 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 33 09 85 bibliotheque@mairie-morlaas.fr

