Bébés lecteurs Place des Fors Morlaàs
Bébés lecteurs Place des Fors Morlaàs samedi 7 février 2026.
Bébés lecteurs
Place des Fors Bibliothèque Morlaàs Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-07
fin : 2026-02-07
Date(s) :
2026-02-07
Séance animée par les bibliothécaires. Histoires pour enfants de 0 à 3 ans. .
Place des Fors Bibliothèque Morlaàs 64160 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 33 09 85 bibliotheque@mairie-morlaas.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Bébés lecteurs
L’événement Bébés lecteurs Morlaàs a été mis à jour le 2026-01-23 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran