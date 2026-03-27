Bébés Lecteurs Morteaux-Coulibœuf
Bébés Lecteurs Morteaux-Coulibœuf mardi 7 avril 2026.
Bébés Lecteurs
9, place de la mairie Morteaux-Coulibœuf Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-07 10:00:00
fin : 2026-04-07
Date(s) :
2026-04-07
Bébés Lecteurs
Comptines, lectures d’albums et chansonnettes pour les tout-petits jusqu’à 3 ans sur réservation .
9, place de la mairie Morteaux-Coulibœuf 14620 Calvados Normandie +33 2 58 11 00 00
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English : Bébés Lecteurs
Baby Readers
L’événement Bébés Lecteurs Morteaux-Coulibœuf a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Falaise Suisse Normande
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